SSPDS/Divulgação Além de 161 pessoas, polícia do Ceará prendeu dinheiro, celulares e drogas

A Polícia Civil do Ceará prendeu em agosto deste ano a Valeska Pereira, a "Majestade do Crime", suspeita de controlar financeiramente uma organização criminosa. Nesta sexta-feira (19), uma operação cumpriu mais de 800 mandados e prendeu 161 pessoas da facção.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos resistiu à prisão e chegou a trocar tiros com a polícia. Ele foi atingido no braço e encaminhado ao Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.

"A investigação foi iniciada através da captura de um alvo de uma liderança de outro estado e a investigação evoluiu. A Draco identificou quem eram as pessoas que exerciam comando dentro desta organização. Nós temos alvos em todo o estado Fortaleza, Região Metropolitana, Interior Norte e Interior Sul e em Pernambuco. Também foram localizados lá", afirmou Sérgio Pereira, delegado-geral da Polícia Civil.

A operação, que foi batizada de "Anullare", foi realizada em mais de 50 cidades do estado do Ceará e do Pernambuco. A polícia afirma que essa é a maior operação contra um único grupo criminoso na história do corporação.