Reprodução/Instagram SP Invisível realiza churrasco com a população de rua em frente ao Touro de Ouro

Inaugurada na terça-feira (16), a escultura em frente à Bolsa de Valores foi alvo de protesto de um grupo de manifestantes que colaram cartazes contra a fome.

Logo após, na quarta-feira (17), A ONG SP Invisível, que atua nas redes sociais, buscanco humanizar e dar visibilidade a quem vive na rua, realizou um churrasco com a população de rua em frente à escultura do Touro de Ouro, no centro histórico de São Paulo.

“Progresso pra quem?”, questionou a ONG ao compartilhar as fotos do churrasco nas redes. “Debatemos significado, estética, e política, enquanto 116 milhões de brasileiros vivem a insegurança alimentar e famílias inteiras comem do lixo para sobreviver. Por quê?”, completou na legenda.