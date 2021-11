Reprodução YouTube Cavalo invade mercado na Bahia

Um cavalo em fuga invadiu um mercado em Camacã, no Sul da Bahia. Ele fugia de seu tutor, um garoto que o conduzia. O caso aconteceu na segunda-feira (15) e foi registrado por câmares de segurança do estabelecimento. [Assista ao vídeo abaixo].

Nas imagens, vemos o equino entrando calmamente no mercado, enquanto um funcionário tenta impedir que o animal ganhe os corredores do local e cause estragos. Na sequência, o garoto entra no estabelecimento e alcança o animal.

O cavalo teria se soltado do menino, ficado na pista por alguns minutos antes de entrar no estabelecimento.



Após a chegada do menino, ele, o dono do mercado e outro funcionário conseguirar conter e amarrar o cavalo. Ninguém se feriu, tampouco houve prejuízos materiais ao mercado.

