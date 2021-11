REPRODUÇÃO/Facebook Vereador teria chamado menina de 2 anos de 'pretinha feia e fedida'

A mãe de uma menina de 2 anos denunciou um vereador de Planalto (SP) alegando que o parlamentar escreveu mensagens racistas contra sua filha. Mensagens mostradas pela atendente Carolaine Vilela mostram Gercimar Maximiliano de Mattos chamando a criança de 'pretinha feia e fedida'. O vereador nega.

À TV Tem, Carolaine explica que publicou uma foto da filha dela com a filha do vereador, já que é amiga da ex-mulher dele. Ao ver a publicação, Gercimar teria escrito insultos contra a criança. "Eu não quero essa sua pretinha feia e fedida com a minha filha". (Veja as mensagens na imagem acima).

“Minha filha não entende o que é certo ou errado, mas se vocês insistirem nisso, é essa sua neguinha que vai pagar o preço”, teria dito o vereador.



A mãe da criança publicou prints das conversas nas redes sociais. Logo depois, ela diz que passou a sofrer ameaças e precisou mudar de endereço.

Vereador nega racismo e ameaças



Gercimar Maximiliano de Mattos afirma nunca ter conversado com Carolaine e nega que seja o autor das mensagens racistas e de ameaças.

“Jamais, nunca na vida, eu teria coragem de ofender um adulto dessa forma, que dirá uma criança”, alega.

A Polícia Civil já ouviu Carolaine. O parlamentar ainda vai prestar depoimento. Gercimar ainda vai prestar depoimento. Os celulares de ambos devem passar por perícias.