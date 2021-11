Reprodução Yanomamis

Luís Roberto Barroso, minsitro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (17) que o governo tem até cinco dias para esclarecer informações sobre situação do povo Yanomami.

Na última segunda-feira (15), o senador Randolfe Rodrigues acionou o STF contra o presidente Jair Bolsonaro motivado por denúncias de omissão por parte do governo federal em relação ao povo indígena.

O Ministério Público Federal (MPF), também cobrou do Ministério da Saúde um plano de reestruturação de atendimento que reforce a assistência à saúde.

Uma reportagem do Fantástico revelou no domingo (14), o abandono em relação as comunidades indígenas yanomamis. Práticas como garimpo ilegal e falta de assistência médica ameaçam a vida e continuidade desse povo.

Segundo informações do MPF, as unidades de Roraima e Amazônia já registraram mais de 20 ações judiciais sobre omissão de resgate, ataques de garimpeiros e mortes de indígenas.