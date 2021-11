Reprodução / Twitter / Corpo de Bombeiros PMESP @BombeirosPMESP Vítima de acidente com ônibus não recebeu suporte da empresa, dizem familiares

Uma das vítimas do acidente com um ônibus de turismo, no último sábado (13), que tombou na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, no interior paulista, informaram que a mulher não está recebendo suporte da empresa responsável pelo transporte.

Adriana Aparecida dos Santos, de 42 anos, teve as duas pernas amputadas e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Taubaté por causa do acidente.

"Minha mãe está bem, por milagre está bem e agora só quer viver. A empresa diz que está prestando auxílio, mas não tivemos nada ainda por parte deles. Nem uma mensagem de apoio", afirma Bruna dos Santos, filha de Adriana, em entrevista ao G1.

Adriana dos Santos, que está internada após acidente com ônibus, e a filha, Bruna

Ela completou ainda que "só nesta segunda (15) recebi uma ligação de um homem que informou que era um representante da empresa informando que ia pagar um hotel em Taubaté para os familiares das pessoas que estavam no ônibus".

Acidente

Segundo os bombeiros, seis pessoas morreram, entre elas uma criança. Outras 34 foram socorridas. Nove vítimas foram levadas para o Hospital Regional, em Taubaté, e outras seis foram para o pronto-socorro de São Luiz do Paraitinga.

O ônibus de turismo transportava 66 passageiros, além do motorista, quando, por volta das 7h, tombou no trecho de serra, na altura do quilômetro 76. O veículo havia saído de São Paulo com destino a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. No percurso, ele perdeu o controle depois de tentar desviar de um veículo na contramão.

A lista de mortos foi divulgava pela empresa responsável pelo coletivo. As seis vítimas são três homens, duas mulheres e uma criança.