Reprodução Jovem de 19 anos caiu de falésia na Praia de Pipa durante passeio de quadriciclo

Um jovem de 19 anos caiu de cima de uma falésia na praia de Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. Ele estava em um passeio de quadriciclo no momento do acidente, ocorrido na tarde de segunda-feira (15).

O turista, que é de Fortaleza (CE), foi socorrido com fratura no fêmur, pneumotórax e suspeita de perfuração no pulmão, segundo a Polícia Militar e a equipe da Unidade Mista de Saúde do município.

Acidente de quadriciclo em Pipa de falésia abaixo🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/6CsOwiSDpy — Jessé macaiba (@JesseMacaiba) November 16, 2021

O acidente aconteceu por volta das 16h nas falésias da região conhecida como Chapadão – um dos principais pontos turísticos da região.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a equipe de saúde afirmou que ele estava consciente e orientado.



O iG tentou contato com a Secretaria de Turismo do município e com a Secretaria de Saúde do RN, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.