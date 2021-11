Reprodução/Flickr Pesquisa: quase 60% dos brasileiros creem que imagem do país piorou no exterior

Uma pesquisa do instituto PoderData - realizada entre os dias 08 e 10 de novembro - e divulgada nesta terça-feira (16) indica que 59% dos brasileiros consideram que a imagem do país perante ao mundo piorou nos últimos meses.

Entre aqueles que acreditam que a imagem melhorou, somam-se 20% do país. Outros 17% não enxergaram mudança alguma e 4% não souberam responder.

Os participantes avaliaram também a imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para os países do mundo. Ao todo, 57% do Brasil acredita que o mandatário brasileiro possui uma representação negativa. Já 20% dos entrevistados acreditam que a imagem de Bolsonaro causa impactos positivos e 17% consideram sua imagem regular.





A pesquisa foi realizada com 2.500 brasileiros sorteados em 412 municípios das 27 unidades federativas do país. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.