Reprodução Jaguar destruída após acidente na BR-040 em Belo Horizonte

Um Jaguar, avaliado em cerca de R$400 mil, bateu de frente com uma carreta na madrugada desta terça-feira (16) na BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), mais precisamente na altura do bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima.

A Via 040, concessionária que administra o trecho, informou que, devido ao impacto, a carreta tombou na lateral da pista deixando uma carga de minério cair do caminhão.

Devido ao acidente, a faixa da direita no sentido Rio de Janeiro, próximo ao km 570 foi fechada parcialmente. O trânsito foi liberado por volta de 4h55.

Reprodução Carreta tomabada na BR-040

Com a colisão, a carreta e o Jaguar foram arremessadas para um lote, às margens da rodovia. A carreta ficou com a cabine retorcida e tombada, já o Jaguar ficou completamente destruído. Segundo o motorista do veículo de carga, ele saía de Itapetininga e seguia para Congonhas e não soube explicar o que causou de fato o acidente.

Ainda, o modelo mais novo do Jaguar que acabou colidindo nesta madrugada está avaliado em cerca de R$ 400 mil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que não houve vítimas e ambos os motoristas passam bem. Eles ainda foram orientados a fazer um boletim de ocorrência pela internet.