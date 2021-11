Reprodução / TV Anhanguera / Globo Turista passa mal e morre em Caldas Novas

Uma turista de 74 anos passou mal e morreu na piscina de um clube no município de Caldas Novas, no sul de Goiás . A equipe do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima informou que Sônia Maria Carvalho de Melo tinha problemas de coração.

De acordo com a corporação, a mulher teve um mal súbito na piscina, foi retirada da água pelos funcionários do clube e chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu.

Em nota à imprensa, o Náutico Praia Clube lamentou a morte da vítima e disse que está prestando suporte aos familiares. "Rapidamente, ela foi atendida pela equipe responsável pelos primeiros socorros. Paralelo ao suporte, o Corpo de Bombeiros foi acionado, quando conduziu a mulher com vida para uma unidade de saúde da cidade", escreveu a empresa no texto.

O iG entrou em contato com os bombeiros e com o clube para mais informações, mas ainda não obteve retorno.