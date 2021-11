Reprodução Menino de 9 anos anda no parapeito da janela em Campo Grande

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um menino foi flagrado andando no parapeito de uma janela no 9º andar de um prédio. O garoto não só caminha pela borda do précio, como também se apoia na janela. A criança não se feriu e voltou para dentro do apartamento.

Um transeunte filmou o ocorrido e o vídeo viralizou nas redes sociais. De acordo com o site Midiamax, o edifício fica na rua 15 de Novembro, entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho. As imagens foram registradas por volta das 16h de sexta-feira (12/11).

Segundo o site MidiaMax, a criança estava com a avó, que é deficiente visual.

O pai da criança, que é divorciado, conversou com a polícia da capital sul-mato-grossense e afirmou que o apartamento possui telas de proteção em perfeitas condições. No entanto, o menino encostou na tela, que abriu, possibilitando que ele saísse pela janela, andasse no parapeito e depois voltasse para o local ileso.

Veja o vídeo





Com informações de G1 e portal Metrópoles