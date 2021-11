Reprodução/Polícia Rodoviária Federal Carreta pegou fogo na Regis Bittencourt

Uma carreta que carregava bobinas de papel pegou fogo no km 432 da Rodovia Régis Bittencourt, em Registro, no interior de São Paulo. O motorista não ficou ferido.

A Arteris, que administra a rodovia, informou que o fogo começou por volta de 1h na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu à ocorrência, ainda não é possível saber as causas do incêndio.

O veículo vinha de Curitiba, no Paraná, a caminho de São Paulo. O fogo se alastrou rapidamente em razão do tipo de carga, mas o motorista conseguiu desengatar a cabine do caminhão e escapou das chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Arteris e da PRF estiveram no local do acidente. Durante a madrugada, as pistas foram bloqueadas, mas a liberação aconteceu já nas primeiras horas da manhã. Não há mais interdições no local, e o congestionamento está em torno de 4 km.