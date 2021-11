Reprodução/Facebook Turista francês foi mordido por tubarão em Ubatuba

Um homem foi atacado por um tubarão na Praia do Lamberto, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O incidente, ocorrido em 3 de novembro, é o primeiro na cidade em 30 anos. O ataque foi confirmado por pesquisadores do Instituto Argonauta.

A vítima do tubarão foi um turista francês. A publicação viralizou nas redes sociais após uma publicação feita por um familiar do atacado.

Em um primeiro momento, pesquisadores haviam descartado que se tratasse de uma mordida de tubarão. O instituto dizia que o turista poderia ter sido atacado por uma moreia.

"Em um primeiro momento, apenas com as fotos divulgadas inicialmente, não foi possível identificar o animal causador das lesões. As imagens disponíveis levaram a acreditar que as chances de ser um tubarão eram mínimas", esclareceu o instituto Argonauta.

"Depois, ao ouvir os relatos da família e obter mais fotos e informações detalhadas sobre o acidente, o professor Otto Bismarck Gadig chegou à conclusão de que as lesões, são, de fato, compatíveis com a mordida de um tubarão."