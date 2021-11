Reprodução Alessandro Paiva, de 22 anos, morto em Cabo Frio

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas, na madrugada desta segunda-feira, após serem baleados numa casa noturna na Av. Boulevard Canal, no centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A vítima fatal é Alessandro Paiva, de 22 anos Segundo a Polícia Militar, equipes do 25ºBPM (Cabo Frio) foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou uma vítima em óbito e outras duas feridas por tiros, sendo socorridas ao Hospital Central de Emergências (HCE).

Na unidade de saúde, os policiais foram informados que outros três baleados também tinham sido socorridos para a unidade. O local do crime foi isolado para perícia e a ocorrência foi registrada na 126ª DP.



Segundo o G1, um dos feridos contou à polícia que foi abordado por um homem que anunciou um assalto quando estava saindo da casa noturna. O rapaz abordado correu em direção ao estabelecimento e o criminoso efetuou os disparos que feriram as pessoas no local.