Reprodução Redes Sociais Nuvem de areia no interior de SP

Cidades do interior de São Paulo voltaram a ser atingidas por nuvens de areia nesta segunda-feira (8). Houve registros em pelo menos oito cidades das regiões de Bauru, Ourinhos e Marília. O fenômeno foi menos intenso do que os registrados em setembro e outubro deste ano.

Em Ourinhos, moradores do Recanto dos Pássaros registraram nuvens de poeira, com rajadas de vento, logo após chover na região. Já em Marília, uma densa camada de poeira foi vista próximo da na Rodovia do Contorno e em bairros da zona norte.



Em Taquarituba, pelo menos dez árvores caíram e casas ficaram destelhadas após a tempestade.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru, a cidade registrou ventos de até 60 km por hora na tarde de segunda.