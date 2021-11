Reprodução Homem é preso suspeito de agenciar mão de obra escrava do Paraguai para o Brasil

A Polícia Nacional prendeu um homem, de 42 anos, suspeito de agenciar mão de obra escrava do Paraguai para o Rio Grande do Sul, no Brasil. Carlos Alberto López Rivas já estava sendo procurado pelos investigadores e foi encontrado em casa no bairro San José, na cidade de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, na última sexta-feira.

Após denuncia de uma vítima, os policiais chegaram até Carlos, que é técnico em tabaco. No local, os agentes apreenderam diversos documentos, agendas com nomes de diversas pessoas, celulares, que podem ajudar a esclarecer o caso que está sob investigação. Entre os documentos estava passagens aéreas, ordens de pagamento no exterior, contratos privados e recibos de dinheiro.

Autoridades também estiveram na distribuidora de cigarros, onde o suspeito trabalhava, no entanto, segundo o jornal Última Hora, que tem circulação no Paraguai, não foram encontrados documentos vinculados ao investigado.

Segundo informações da promotora Viviane Coronel, há indícios contra o detido de que ele estaria encarregado de recrutar outras pessoas para posteriormente enviá-las ao Brasil.