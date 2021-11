Divulgação/PMERJ Homem preso ao tentar furtar barras de chocolate

Um furto curioso quase aconteceu em um supermercado do Rodo de São Gonçalo, no final da tarde dessa quarta-feira (3/11). Policiais Militares do São Gonçalo Presente realizaram a prisão, em flagrante, de um homem, de 24 anos, que tentou roubar 91 barras de chocolate na unidade do Centro do mercado Extra.

Segundo informações da PM, os agentes do São Gonçalo Presente realizavam uma patrulha de rotina quando foram informados por funcionários do supermercado sobre furto no estabelecimento. Os policiais encontraram uma grande confusão no mercado.

Os agentes identificaram o suspeito e deram voz de parada, mas o homem tentou fugir e acabou preso. Junto dele foram encontradas 91 barras de chocolate , dentro de uma bolsa, que havia sido furtada do mercado.

O caso foi levado até a 73ª DP (Neves), onde o crime foi registrado e a prisão efetuada.