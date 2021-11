Reprodução/ Extra Traficante foi preso em flagrante





Um taxista que fazia delivery de drogas na região da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (4). A prisão aconteceu no Grajaú, Zona Norte da capital fluminense.



Segundo o portal Extra, as investigações da polícia apontam que o taxista e traficante Gabriel Villa Lima de Carvalho fazia a entrega de substâncias de alto valor comercial, como skunk, haxixe, LSD e MDMA. Ele foi localizado no momento em que se deslocava para entregar skunk.

Na abordagem, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) encontraram a droga no táxi do traficante e ele confessou ter mais substâncias ilícitas em casa. Já no imóvel, os policiais encontraram o resto da droga que foi avaliada em mais de R$ 100 mil.







Também estudante de Direito no último período do curso, Carvalho disse que era responsável por armazenar a droga por ordens de outra pessoa. De acordo com a publicação, ele disse que recebia como pagamento os valores do aluguel de seu imóvel, além de ser pago pelas entregas.