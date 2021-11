O Globo/Reprodução Barco naufraga em Rio das Ostras e três pessoas morrem

Três pessoas morreram após uma embarcação pesqueira naufragar próximo à Praia das Gêmeas, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, na manhã desta segunda-feira. Outras dez vítimas da embarcação foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o barco chocou com uma pedra e submergiu à 1,5 km da costa.

Os militares do Corpo de Bombeiros de Macaé foram acionados às 06h59, e estão fazendo buscas com motos aquáticas. Agentes da Capitania dos Portos e mergulhadores de Campo do Goytacazes, no interior do Rio, também estão no local.

Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde das outras vítimas.