Pexels Homem ameaçou ex-esposa de morte depois de agredi-la

Um homem de 24 anos é acusado de invadir o apartamento da ex-esposa, agredi-la com cacos de vidro e ameaçá-la de morte, na madrugada deste domingo, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

O boletim de ocorrência foi feito por volta das 4h, segundo informações do G1. Ele teria arrombado a porta, quebrado uma janela de vidro e, com os estilhaços, cortado o braço e a perna da jovem de 22 anos. "Me aguarde que eu vou te matar... você nunca viu meu lado ruim", teria dito a ela.

Segundo a vítima de agressão, eles foram casados por três anos e têm um filho juntos de 2 anos. Eles se separaram há 30 dias. O rapaz responderá por ameaça, dano e lesão corporal.