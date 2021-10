reprodução: Twitter Vaca atropelando motociclitsa em Chapecó

Uma vaca atingiu um motociclista no município de Chapecó, em Santa Catarina, na última quarta-feira. O momento foi registrado por um motorista e circula nas redes sociais.

Aooo Chapecó!

Quando eu falo ninguém acredita!

Uma vaca atropelou uma moto.

Sem mais. pic.twitter.com/f6yhG9vWSg — Pedro Rocha (@novaesrocha1) October 28, 2021

O acidente aconteceu na avenida Sete de Setembro, no bairro Presidente Médici, e, apesar do impacto, o homem não teve ferimentos graves. Em entrevista ao g1, a moradora Fátima Meyer disse que o animal estava sendo transportado por um caminhão que tombou próximo do local.

Apesar da tentativa de captura da vaca pelos donos do caminhão tombado, ela invadiu um terreno baldio — que fica em frente à casa de Fátima — e, em seguida, saiu em direção à rua, justamente no momento em que o motociclista passava.