Reprodução SPTrans desvia linhas no centro de São Paulo nesta sexta-feira

A SPTrans informou que 30 linhas de ônibus serão desviadas durante a realização de obras de recuperação do pavimento realizadas pela subprefeitura na Rua Cel. Xavier de Toledo, entre a Rua Sete de Abril e Viaduto do Chá, e na Rua Conselheiro Crispiniano, entre a Praça Ramos de Azevedo e Av. São João, no Centro, a partir das 23h30 de sexta-feira, 29 de outubro.

As linhas que possuem ponto final na região passarão a operar como circular. Os ônibus que trafegam na Av. São João farão o retorno na região da Praça da República e os que operam na Rua da Consolação irão voltar a partir da Av. Ipiranga.

As alterações permanecerão durante todo o período de obras, e o atendimento a 14 pontos de ônibus será alterado durante a realização dos trabalhos, conforme a relação a seguir:

Praça Ramos de Azevedo (em frente ao Teatro Municipal)

Não atenderá as linhas:

2002/10 Term. Bandeira - Term. Pq. D. Pedro II

408A/10 Cardoso De Almeida - Machado De Assis

4112/10 Pça. Da República - Sta. Margarida Maria

4113/10 Pça. Da República - Gentil De Moura

Ponto alternativo: Pça. da República X Rua dos Timbiras



7411/10 Pça da Sé – Cid. Universitária

Ponto alternativo: Ponto na Pça. da República (Lado direito) X Rua Sete de Abril

8615/10 Term. Pq. D. Pedro II - Pq. Da Lapa

508L/10 Aclimação - Term. Princ. Isabel

Ponto alternativo: Ponto da Av. Ipiranga (pista da direita) X Av. São João

908T/10 Butantã -Term. Pq. D. Pedro II

930P/10 Term. Pinheiros -Term. Pq. D. Pedro II

Ponto alternativo: Ponto na Pça. da República (Lado esquerdo) X Rua Br. De Itapetininga

8400/10 Pça. Ramos De Azevedo - Term. Pirituba

Ponto alternativo: Ponto Av. São João (Parada Ana Cintra), após a Av. Duque de Caxias

Rua Conselheiro Crispiniano (ponto do lado esquerdo da via)

Não atenderá as linhas:

107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vl. Madalena

701U/10 Metrô Santana - Cid. Universitária

N801/11 Metrô Butantã - Term. Pq. D. Pedro II

Ponto alternativo: Ponto na Rua Capitão Salomão

7267/10 Apiacás - Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental - Pça. Ramos de Azevedo

7545/10 Jd. João XXIII - Pça. Ramos de Azevedo

7545-21 CDHU Butantã - Pça. Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. - Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

Ponto alternativo: Ponto da Av. Ipiranga X Rua da Consolação

7458/10 Jd. Boa Vista - Est. da Luz

Ponto alternativo: Ponto na Av. Duque de Caxias X Lgo. do Arouche

N102/11 Term. Lapa - Term. Pq. D. Pedro II

Ponto alternativo: Ponto da Av. Ipiranga (pista da direita) X Av. São João

Av. São João x Av. Ipiranga

Não atenderá as linhas:

1896/10 Jaraguá - Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

Pontos alternativos: Lgo. do Arouche ou Av. São João após a Av. Duque de Caxias

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação (Circular)

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Utilizar o ponto na Pça. Júlio Mesquita

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princ. Isabel

Utilizar o ponto da Av. Ipiranga (pista da direita) x Av. São João

Praça Júlio Mesquita

Não atenderá as linhas:

1896/10 Jaraguá - Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

Utilizar os pontos: Lgo. do Arouche ou Av. São João após a Av. Duque de Caxias

Praça da República

Pontos desmembrados do lado direito e do lado esquerdo

Não atenderá as linhas:

7267/10 Apiacás - Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental - Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

7545/10 Jd. João XXIII - Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã - Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental - Anhangabaú

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. - Pça. Ramos de Azevedo

Utilizar o ponto na Av. Ipiranga x Rua da Consolação

Rua Xavier de Toledo, entre a Av. São Luís e Rua Sete de Abril

Linhas do eixo Av. São João:

1896/10 Jaraguá - Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos De Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos De Azevedo

8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos De Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos De Azevedo

Utilizar o ponto na Rua Pedro Américo

Linhas do eixo Consolação:

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

7545/10 Jd. João XXIII - Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã - Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

Utilizar o ponto na Av. Ipiranga X Rua da Consolação

Rua Cel. Xavier de Toledo, no trecho entre a Rua Sete de Abril e Viaduto do Chá

Ficarão desatendidos dois pontos

Não atenderão as linhas:

107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vl. Madalena

701U/10 Metrô Santana - Cid. Universitária

N801/11 Metrô Butantã - Term. Pq. D. Pedro II

Ponto alternativo: Rua Capitão Salomão

7267/10 Apiacás - Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental - Pça. Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. - Pça. Ramos de Azevedo

Ponto alternativo: Av. Ipiranga x Rua da Consolação

7458/10 Jd. Boa Vista – Est. Da Luz

Ponto alternativo: ponto na Av. Duque de Caxias x Largo do Arouche

N102/11 Term. Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ponto alternativo: ponto na Av. Ipiranga (pista da direita) X Av. São João

Será instalado um ponto móvel, junto ao ponto final da linha 8700/10, que atenderá exclusivamente as linhas a seguir:

702C/10 – Metrô Belém

702U/10 – Term. Pq. D. Pedro II

7411/10 – Pça. da Sé

8615/10 – Term. Pq. D. Pedro II

909T/10 – Term. Pq. D. Pedro II

N106/11 – Term. Pq. D. Pedro II

Rua Boa Vista (pontos do Pátio do Colégio e em frente à estação São Bento do Metrô)

Serão desativados temporariamente

Não atenderá as linhas:

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II - Term. Bandeira

8615/10 Pq. Da Lapa - Term. Pq. D. Pedro II

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II - Term. Pinheiros

N102/11 Term. Lapa - Term. Pq. D. Pedro II

N106/11 Term. Pq. D. Pedro II - Metrô Barra Funda

Opção: acessar as linhas no Parque Dom Pedro II

408A/10 Machado de Assis - Cardoso de Almeida

4112/10 Sta. Margarida Maria - Pça. da República

4113/10 Gentil De Moura - Pça. da República

508L/10 Term. Princ. Isabel - Aclimação

7411/10 Cid. Universitária - Pça. da Sé

Utilizar o ponto na Rua Anita Garibaldi

Rua Líbero Badaró, antes do Viaduto do Chá

Será desativado temporariamente

Não atenderá as linhas:

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II - Term. Bandeira

4112/10 Sta. Margarida Maria - Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura - Pça. da República

408A/10 Machado de Assis - Cardoso de Almeida

7411/10 Cid. Universitária - Pça. da Sé

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II - Term. Pinheiros

N106/11Term. Pq. D. Pedro II - Metrô Barra Funda

Utilizar o ponto na Pça da República

508L/10 Term. Princ. Isabel - Aclimação

8615/10 Pq. da Lapa - Term. Pq. D. Pedro II

N102/11Tterm. Lapa - Term. Pq. D. Pedro II

Utilizar o ponto na Av. Ipiranga x Av. São João

Al. Barão de Limeira x Pça. Júlio Mesquita

Não atenderá a linha:

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princ. Isabel

Utilizar o ponto na Av. Duque de Caxias X Al. Br. de Limeira

Al. Barão de Limeira X Av. Duque de Caxias

Não atenderá a linha:

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princ. Isabel

Utilizar o ponto na Av. Duque de Caxias X Al. Br. de Limeira

Confira abaixo a relação das linhas que serão desviadas:

1896/10 Jaraguá - Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a Pça. da República, R. Mq. de Itu, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, R. Vitória, Av. São João, prosseguindo normal.

Essas linhas deverão operar em sistema circular:



8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

8686/10 Mangalot - Lgo. do Paissandu

Ida: normal até a Pça. da República, R. Mq. de Itu, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, R. Vitória, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu.

Volta: sem alteração.

N102/11 Term. Lapa - Term. Pq. D. Pedro II



Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga (lado direito), Av. São João, prosseguindo normal.

N106/11 Term. Pq. D. Pedro II - Metrô Barra Funda

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vl. Madalena

701U/10 Metrô Santana - Cid. Universitária

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, R. Vitória, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, prosseguindo normal.

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

Sentido único: normal até o Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação (Circular)

Sentido Único: normal até a Pça. Clovis Bevilaqua, Av. Rangel Pestana, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga (lado direito), Av. São João, prosseguindo normal.

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira (Circular)

Sentido Único: normal até a Av. Rangel Pestana, Rua Vasco da Gama, Rua Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, Av. Ipiranga (pista da direita), Av. São Luís, prosseguindo normal.

4112/10 Sta. Margarida Maria - Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República (Circular)

Sentido Único: normal até a Pça Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, Rua Vasco da Gama, Rua Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, Av. Ipiranga (pista da direita), Av. São Luís, prosseguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Ida: normal até a Pça Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, Rua Vasco da Gama, Rua Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

7267/10 Apiacás - Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental - Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo (deverá operar de forma circular).

Sentido único: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Mj. Sertório, R. Araújo, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.



7411/10 Cid. Universitária - Pça. da Sé



Sentido único: normal até a Pça. João Mendes, Pça Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, Rua Vasco da Gama, Rua Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II



Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga (lado direito), Av. São João, prosseguindo normal.

7458/10 Jd. Boa Vista - Est. da Luz

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dq. de Caxias, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



7545/10 Jd. João XXIII - Pça. Ramos de Azevedo

7545-21 CDHU Butantã - Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental - Anhangabaú

Sentido único: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Mj. Sertório, R. Araújo, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Essas linhas deverão operar de forma circular:

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. - Pça. Ramos de Azevedo



Sentido único: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Mj. Sertório, R. Araújo, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

N801/11 Metrô Butantã - Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, R. Vitória, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, Pça. Pedro Lessa, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.