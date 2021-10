Reprodução Cenas de 'briga de portas' no trânsito de SC viralizam nas redes sociais

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma cena inusitada durante uma discussão no trânsito em Florianópolis (SC): ocupantes de dois carros protagonizararam o que foi chamado pelos internautas de uma "briga de portas". A confusão ocorreu na tarde do último sábado, na Avenida Beira-Mar, e terminou com uma pessoa arrancando um limpador de para-brisa de um dos automóveis e depois entrando de novo em seu veículo, que deixou o local passando por cima do canteiro que divide as pistas da via.

O vídeo, que tem cerca de um minuto de duração, começa mostrando os dois carros parando lado a lado no sinal fechado — um Ford vermelho e um Toyota prata. O motorista do Ford bate a porta na lateral do outro automóvel. O condutor do Toyota retribui a batida. Os dois continuam a se enfrentar.





Num determinado momento, uma pessoa desce pela porta do carona do Toyota, vai até o Ford e arranca o limpador de para-brisa traseiro do veículo. Em seguida, a pessoa começa a bater com o objeto no carro. O motorista reage dando ré, mas não atinge o agressor, que volta para o Toyota e, antes de entrar no veículo, joga o limpador de para-brisa no Ford.

A gravação termina com o motorista do Toyota subindo no canteiro que divide as pistas para deixar o local. A Guarda Municipal de Florianópolis não foi acionada para atender a ocorrência de briga no trânsito. O subcomandante da corporação, Ricardo Pastrana, compartilhou o vídeo da briga em seu perfil no Instagram e escreveu:

"Autocontrole emocional é o atributo que torna uma pessoa capaz de dominar as póprias emoções ou os impulsos decorrentes dessas emoções. Namastê".