Reprodução Redes Sociais Homem faz sinal da cruz antes de roubar bicicleta

Câmeras de segurança flagraram um ladrão fazendo sinal da cruz, dentro de uma igreja, minutos antes de furtar uma bicicleta que estava no pátio do templo, em Anápolis (GO).

O ladrão religioso entra no templo, faz o sinal da cruz e sai na sequência. Ele se dirige a uma bicicleta, rompe a trava de segurança e sai pedalando. Veja o vídeo abaixo:







O dono da bicicleta diz só ter percebido o furto após sair da igreja. A polícia local tentou localizar o autor do roubo, mas, até o momento, não conseguiu.