Reprodução/ Tv Record Caso Henry: vídeo mostra Monique e Jairinho em elevador com o menino

A defesa de Jairinho apresentou, nesta terça-feira (26), as imagens do dia da morte do menino Henry Borel. No vídeo, é possível ver o momento em que o menino, a mãe, Monique Medeiros, e padrasto, Dr. Jairinho, descem de elevador a caminho do hospital, na madrugada do dia 8 de março. Confira:

Caso Henry Borel: vídeo mostra Monique e Jairinho descendo de elevador com o garoto a caminho do hospital. Para a polícia, o menino já estava morto neste momento. #PortaliG pic.twitter.com/FSglWL5Jq7 — Portal iG (@iG) October 26, 2021





Jairinho e Monique estão presos desde o dia 8 de abril e ambos são réus pelo assassinato de Henry Borel. O casal está respondendo no Tribunal do Júri. Nas imagens, é possível observar que o menino não apresenta reação às tentativas do casal de animá-lo.

Reprodução Menino de quatro anos chegou sem vida a hospital no Rio de Janeiro com lesões pelo corpo

Pelo registro da câmera, Jairinho e Monique desceram para a garagem por volta das 4h10 da manhã.Segundo a polícia, Henry tinha morrido pelo menos duas horas antes.

Esse vídeo, que consta no processo do caso, foi discutido na primeira audiência de instrução do Tribunal do Júri, no último dia 6. Em depoimento, o delegado Henrique Damasceno afirmou que "Henry já chegou morto ao hospital".