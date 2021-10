Reprodução Ele ficou preso a uma altura de cerca de 20 metros

Um homem de 53 anos ficou preso à fiação em uma área rural no norte do Paraná, no último domingo (24). O acidente aconteceu enquanto ele estava voando com um paramotor. O Corpo de Bombeiros precisou realizar o resgate.

Segundo informações, o homem ficou preso a uma altura de cerca de 20 metros e não se feriu. A fiação era de fibra óptica.

Os bombeiros informaram que o resgate durou mais de quatro horas. Confira: