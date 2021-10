Reprodução/Twitter Mulher atravessa em frente ao ciclista e cai com o rosto no chão em prova nas Ilhas Canárias

Um ciclista atropelou uma mulher que acompanhava uma prova em El Hierro, nas Ilhas Canárias, quando ela tentou atravessar a pista. No vídeo abaixo é possível ver que o participante estava em alta velocidade.

O acidente aconteceu neste sábado (23) na Salmor Bike, evento que ocorreu entre os dias 21 e 23 de outubro na ilha. Já nos últimos metros da prova, o ciclista que aparecia liderar a corrida foi surpreendido pela espectadora, que atravessou a pista com o celular nas mãos.

O forte impacto fez com que ambos sofressem uma forte queda e parassem no chão. As imagens foram registradas por outro espectador.

Segundo o Daily Star, ambos foram parar no hospital. A publicação e a organização da prova não divulgaram os nomes dos envolvidos. Segundo o portal britânico, a mulher se encontra em estado "muito grave", enquanto o atleta sofreu um "moderado" traumatismo craniano.