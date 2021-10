Reprodução/Defesa Civil Tempestades danificam quase mil casas em 19 municípios no Paraná

O estado do Paraná registrou, no último sábado (23), um forte temporal que passou por 19 municípios e danificou 938 casas. No total, 32 pessoas ficaram desalojadas e cinco unidades geradores da usina de Itaipu precisaram ser desligadas. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A Defesa Civil do estado informou que, dos 19 municípios que registraram a passagem da tempestade, 10 deles tiveram a presença de chuva de granizo.

Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná ajudaram as famílias que foram impactadas com o fenômeno da natureza. Colchões, telhas e lonas foram distribuídos aos mais afetados.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que mais de um milhão de domicílios sofreram com a falta de energia no período da chuva.





Em decorrência do temporal, 5 das 20 unidades da usina hidrelétrica de Itaipu foram desligadas. Em nota, a empresa informou que "o temporal não trouxe qualquer impacto para as instalações da usina de Itaipu, que segue operando normalmente, com total disponibilidade de potência e energia".