Reprodução/Flickr Gleisi Hoffmann afirma que Bolsonaro busca "ganhar voto" com Auxílio Brasil

Gleisi Hoffmann (PT-PR), deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, concedeu uma entrevita ao jornal Folha de S.Paulo e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) busca "ganhar voto e apoio" através do Auxílio Brasil. Segundo a parlamentar, o mandatário está desconsiderando a "capacidade crítica da população".

"Bolsonaro, assim como muitos que o apoiam, tem preconceito contra os pobres. Acha que dando um valor maior [de transferência de renda], vai ganhar voto e apoio. É o velho preconceito da visão do Bolsonaro de que voto se compra", avaliou a congressista.

Sobre um eventual impeachment de Jair, Gleisi diz que o PT já se posicionou de maneira favorável a medida. "O PT já assinou quatro pedidos de impeachment e aprovou em deliberação interna. É uma falsa afirmação dizer que o PT não é a favor do impeachment".

Hoffmann também afirmou que o objetivo do partido em 2022 será eleger Lula como presidente do Brasil e ampliar a bancada de deputados federais na Câmara.





Em relação as alianças partidárias, a presidente do PT avalia que a proximidade será maior com partidos do "campo da esquerda, PSB, PC do B, PSOL". "Acho que com o PDT está cada vez mais distante [a chance de aliança] pelas posições do Ciro Gomes. Eu lamento porque o Ciro só consegue aparecer quando ataca o Lula ou o PT. É oportunismo".