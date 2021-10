Reprodução Jovem de 24 anos é morto a chutes em praça de Brasília

Um jovem de 24 anos foi espancado até a morte, em uma praça do bairro de Guará 2, em Brasília. A vítima, que foi identificada como Daniel Rodrigues dos Santos, recebeu diversos chutes de pelo menos sete homens. As agressões foram gravadas em vídeo por uma pessoa que estava no local. As imagens viralizaram nas últimas horas. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, 10.

A Polícia Civil investiga o ocorrido e já está com as imagens para auxiliar na conclusão. As informações são do Correio Braziliense.

O vídeo mostra Daniel caído no chão enquanto recebe vários chutes de seus agressores. Segundo o Correio, um policial aposentado que estava lanchando nas proximidades tentou salvar a vítima atirando para cima para afastar os agressores do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Daniel sofreu uma parada cardiorrespiratória e por um momento a equipe médica conseguiu resgatar os sinais vitais do jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com as investigações, Daniel tinha um mandado de prisão em aberto e um histórico de roubos na região. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia, do Guará. A polícia apura se uma possível rixa pode ter sido o motivo do crime e até o momento, os agressores estão foragidos.