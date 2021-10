Reprodução Funcionário reage a assalto com rolo de pizza

Um funcionário de uma pizzaria reagiu a uma tentativa de assalto usando um rolo de pizza, na última quinta-feira (30). O caso aconteceu no bairro Jardim América, em Fortaleza, Ceará.

O momento foi registrado pela câmera de segurança do local. Segundo informações, dois homens tentaram assaltar o estabelecimento. Eles renderam clientes e os funcionários do restaurante.

Um dos assaltantes vai em direção a cozinha e chegando lá, ele aponta uma arma para um funcionário que, para se defender, atinge o homem com o rolo de pizza. Confira:

A arma não sei se era de verdade, mas o rolo pode ter certeza que era de madeira. pic.twitter.com/APaCarpt8z — Wil (@BiroliroBrasil) October 1, 2021





O pizzaiolo recebe ajuda de outros funcionários, mas mesmo com os golpes, o assaltante consegue escapar. Segundo a Polícia Militar, um homem com as mesma características foi preso na sexta-feira (01), mas ainda não é possível confirmar a indentidade do suspeito.