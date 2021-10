Agência Brasil Homem chamou a mãe para negociar a dívida

Um homem de 31 anos chamou a Polícia Militar e a própria mãe, uma aposentada de 68 anos, após gastar quase R$ 6 mil em uma casa de prostituição e não ter como pagar a dívida. O caso aconteceu na madrugada desse domingo (3), no Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto ( SP ).

O boletim de ocorrência informou que o corretor de imóveis, que é casado, passou o último sábado (2) em um prostíbulo com garotas de programa e ingerindo bebidas alcoólicas. No momento de pagar a conta, que totalizou R$ 5,7 mil, ele disse não ter dinheiro.

Sem saber o que fazer, o homem deixou o carro que usava no estabelecimento e foi embora. Minutos depois, ele retornou ao local acompanhado da mãe.

A aposentada tentou negociar o valor com a proprietária, mas elas não chegaram a um acordo, já que a mulher não tinha a quantia cobrada. A idosa sugeriu, então, deixar o documento do carro no estabelecimento, mas ficou com medo de ter o carro — que era alugado — retido e acionou a Polícia Militar.

Todos foram levados à delegacia. No local, o delegado de plantão entendeu que a situação da dívida deveria ser resolvida entre os envolvidos e que nenhum crime havia sido praticado.

Um boletim de ocorrência não criminal foi registrado e as pessoas foram liberadas.