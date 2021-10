Lula Marques/Agência PT Lula inicia encontros com políticos e posa com governadores do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou em Brasília, na noite deste domingo (3), para cumprir uma agenda de encontros com políticos durante essa semana. A visita ocorre em meio a movimentações visando as eleições de 2022, em que o candidato petista aparece bem colocado nas pesquisas.

Em seu Twitter, Lula divulgou um encontro com governadores do PT no Nordeste: Camilo Santana (Ceará), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Rui Costa (Bahia) e Wellington Dias (Piauí).

Encontro muito produtivo ontem com o presidente @LulaOficial e os governadores do Nordeste sobre áreas como economia, educação, segurança e social. Ele manifestou como sempre muita disposição para diálogo. pic.twitter.com/2Tnm61eD0o — Wellington Dias (@wdiaspi) October 4, 2021

Também estiveram na reunião a vice-governadora do Sergipe, Eliane Aquino, o senador Jaques Wagner (PT-BA) e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Tivemos uma boa conversa sobre Pernambuco, sobre a CPI e sobre o cenário Nacional. É fato que Bolsonaro abandonou o Brasil e persegue o Nordeste de maneira deliberada. O povo sente falta do tempo em que Lula governou e nosso estado viveu um grande crescimento econômico. pic.twitter.com/tMpLs3qitW — Humberto Costa (@senadorhumberto) October 3, 2021

O petista também se encontrou com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). Uma possível aliança com o PSB no estado está sendo trabalhada e as aproximações já começaram.

Durante essa semana, Lula deve se encontrar com políticos de diversos espectros. Apesar de ainda não confirmar oficialmente a candidatura para as eleições, o ex-presidente tem viajado pelo Brasil e se colocado como opção para aliados.