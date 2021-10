Reprodução Carlos Bolsonaro

A queda do Whatsapp, Facebook e até mesmo o Telegram nesta segunda-feira (04), fizeram integrantes do governo e usuário das redes sociais ironizarem a depedência da família Bolsonaro com as redes sociais.

Randolfe Rodrigues, Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, Isa Penna e Jandira Feghali estão entre os nomes que comentaram a situação. Jair Bolsonaro e seu filho Carlos também fizeram publicações chamando seus seguidores para o canal do Telegram.

A deputada Isa Penna, do PSOL, questionou se Carlos Bolsonaro, muito presente nas redes sociais, estaria sem fazer nada:

Quem mais além do Carluxo tá sem nada pra fazer hoje? — Deputada Isa Penna (@isapenna) October 4, 2021

Colegas de partido, Guilherme Boulos e Marcelo Freixo também se pronunciaram sobre a ausência do filho do presidente:

Whatsapp fora do ar: Carluxo e Jair Bolsonaro sem expediente. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 4, 2021

Imagina como o Carluxo deve estar agora sem o whatsapp... — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 4, 2021

O senado Randolfe Rodrigues, líder da oposição, ironizou a situação insuando que faltava cair mais alguma coisa:

Instagram CAIU

WhatsApp CAIU

Facebook CAIU

Só falta o.... — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) October 4, 2021

Jandira Feghali, do PCdoB-RJ, foi mais direta e brincou com o questão das fake news constantemente difundidas por meio das redes sociais e alfinetou o presidente:

Antes mesmo do Telegram apresentar instabilidade, o presidente Bolsonaro publicou em seu twitter chamando seus seguidores para seguir seu canal no aplicativo:

- Muitas redes sociais encontram-se com instabilidade constante, siga-nos no nosso canal do Telegram: https://t.co/O8KTejUGuL pic.twitter.com/802pnvVXoT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 4, 2021

Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador do Rio de Janeiro, também fez uma publicação convidando os usuários para o Telegram:

Nosso canal de informações no aplicativo Telegram: https://t.co/yAjVVV1LJY pic.twitter.com/BZZx4GmLVO — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 4, 2021