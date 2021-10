Reprodução Redes Sociais Wagner de Oliveira Lovato, 40 anos, ambulante morto por reclamar de preço de carne

Um homem morreu após ser espancado na noite de sábado (2) em frente a um açougue em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre (RS), por reclamar do preço da carne. Identificado como Wagner de Oliveira Lovato, 40 anos, ele era ambulante, e foi espancado por um funcionário do estabelecimento.

Levado ao Hospital Cristo Redentor, na capital Porto Alegre, ele acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo o hospital, ele teve morte cerebral.

De acordo com apuração do portal Metrópoles , que conversou com o delegado responsável pelo caso, a vítima teria levado dois socos, se desequilibrado e batido a cabeça no chão. "Também há relatos de que o funcionário teria chutado a cabeça dele”, conta o delegado Edimar de Souza.

“Um dos agressores disse que a vítima saiu do estabelecimento sem comprar nada e teria falado que a carne estava cara e que não era de qualidade”, completou.

Os agressores estavam embriagados e foram presos preventivamente. Em nota, o Shopping das Carnes disse lamentar profundamente a morte do ambulante.

“Estamos adotando todas as medidas possíveis para auxiliar as autoridades na apuração das responsabilidades neste ato criminoso em frente ao estabelecimento em Alvorada. O funcionário envolvido neste episódio inaceitável, que não estava em atividade de trabalho no momento do crime, foi afastado pela empresa e está sob custódia da polícia”, afirmou a empresa.

“Compreendemos o momento de dor e de reserva e respeitamos o tempo dos familiares. Estamos à disposição para que esse diálogo aconteça. Em respeito a Wagner de Oliveira Lovato e a sua família, a loja estará fechada nesta segunda-feira (4/10)."