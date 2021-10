Marcelo Camargo/ Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Após o Whatsapp, Instagram e Facebook saírem do ar na tarde desta segunda-feira (4) , o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para divulgar seu canal no Telegram.

“Muitas redes sociais encontram-se com instabilidade constante, siga-nos no nosso canal do Telegram”, publicou Bolsonaro em sua conta no Twitter após o WhatsApp cair.

- Muitas redes sociais encontram-se com instabilidade constante, siga-nos no nosso canal do Telegram: https://t.co/O8KTejUGuL pic.twitter.com/802pnvVXoT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 4, 2021

Além do chefe do Executivo, seu filho o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) havia publicado uma mensagem parecida com a do pai poucos minutos antes.



“WhatApp caiu? Faça parte do meu canal do Telegram e não perca nenhuma notícia”, escreveu Flávio.

WhatsApp caiu? Faça parte do meu canal do Telegram e não perca nenhuma notícia: https://t.co/WCpJcWDh5F — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 4, 2021

O canal do presidente conta com 972 mil inscritos até o momento. O de Flávio Bolsonaro conta com 89 mil membros.

No Twitter, alguns usuários apontam para a instabilidade do Telegram e reclamam que só falta o Bolsonaro sair do poder. "Facebook caiu, Instagram caiu, Whatsapp caiu, Nubank caiu, Telegram caiu.... Acho que entenderam errado, o que o povo pediu na rua sábado era para o Bolsonaro cair", escreveu internauta referindo-se aos atos contra o presidente do dia 02 de outubro .

Facebook caiu, Instagram caiu, Whatsapp caiu, Nubank caiu, Telegram caiu.... Acho que entenderam errado, o que o povo pediu na rua sábado era para o Bolsonaro cair... #ForaBolsonaro — Vinicius Prado (@vinicius0prado) October 4, 2021

A oposição ao governo também se manifestou a respeito da queda das redes sociais e alfinetaram a dependência da família Bolsonaro com as redes sociais.

Whatsapp fora do ar: Carluxo e Jair Bolsonaro sem expediente. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 4, 2021