Reprodução Atos contra Bolsonaro estão confirmados em 16 países e 251 cidades brasileiras

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , programadas para ocorrer no próximo sábado (02), estão confirmadas em 16 países e, ao menos, 251 cidades no Brasil. Segundo informações dos organizadores do evento, o coletivo "Campanha Nacional Fora Bolsonaro", a expectativa é de que esta seja a maios manifestação contrária ao governo federal neste ano. As informações são do portal Uol.

Ao todo, 21 partidos políticos confirmaram presença no ato deste sábado. Siglas como PT, PSOL, PSB, PSD, PSDB, PV, PSL, UP, PCB, PSTU, PCO, PCdoB, PDT, PL, Rede, Podemos, Cidadania, Solidariedade e Novo estarão nas ruas para posicionar-se de maneira contrária ao governo federal.

Nem mesmo o episódio de agressão de apoiadores do Partido da Causa Operária (PCO) a militantes do PSDB foi o suficiente para inibir a presença dos tucanos na manifestação.

Fernando Alfredo, presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, explica que o partido foi a "todos os outros atos. A nossa posição foi participar de todos os atos a favor da vida e da democracia, contra esse governo genocida do Bolsonaro".

Já Raimundo Bonfim, um dos líderes do ato, explica que a "programação deixa evidente como a mobilização cresceu e ganhou uma proporção nacional. Ou tiramos o presidente do cargo ou continuaremos vendo aumentarem o desemprego, a fome e a miséria. A crise só piora com os desmandos de Bolsonaro e sua família".

Em São Paulo, a concentração ocorrerá na Avenida Paulista às 13h, em frente ao MASP - Museu de Arte de São Paulo. Entre os políticos confirmados, estão o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT); Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL). Há a perpectiva de que outras lideranças subam no palanque e realizem um discurso aos manifestantes.





Saiba onde ocorrerão os atos em todas as capitais do Brasil

Aracaju (SE) - Bar da Draga, Coroa do Meio/Aju - 14h30

Belém (PA) - Mercado de São Brás - 8h

Belo Horizonte (MG) - Praça da Liberdade - 15h30

Boa Vista (RR) - Centro Cívico - 9h

Brasília (DF) - Museu Nacional - 15h30

Campo Grande (MS) - Praça do Rádio - 9h

Cuiabá (MT) - Praça Alencastro - 15h

Curitiba (PR) – Praça Santos Andrade UFPR - 16h

Florianópolis (SC) - Largo da Alfândega - 14h

Fortaleza (CE) - Praça da Bandeira - 8h

Goiânia (GO) - Praça do Trabalhador - 8h

João Pessoa (PB) - Liceu Paraibano e Praça da Independência - 9h

Macapá (AP) - Praça da Bandeira - 16h

Maceió (AL) - Praça Centenário - 9h

Manaus (AM) - Praça da Saudade - 15h

Natal (RN) - Midway - 15h

Palmas (TO) - Avenida JK - 8h30

Porto Alegre (RS) - Largo Glênio Peres - 14h

Porto Velho (RO) - Praça das 3 Caixas D'Água - 15h

Recife (PE) - Praça do Derby - 10h

Rio Branco (AC) - Gameleira - 16h

Rio de Janeiro (RJ) - Candelária até Cinelândia - 10h

Salvador (BA) - Campo Grande - 9h

São Luís (MA) - Praça Deodoro - 8h

Teresina (PI) - Praça Rio Branco - 9h