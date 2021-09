Reprodução/redes sociais A colisão deixou 12 pessoas mortas e 22 feridas. Entre os sobreviventes, seis deles encontram-se em estado grave.

A noite da última quarta-feira (29) em Mundo Novo, no sul da Bahia , foi marcada por um acidente que envolveu um ônibus, uma van e um caminhão bitrem. A colisão deixou 12 pessoas mortas e 22 feridas. Entre os sobreviventes, seis deles encontram-se em estado grave. As informações são do portal G1.

O trecho da BR-101 em que ocorreu o acidente foi liberada na manhã desta quinta-feira (30) e, segundo policiais locais, a única vítima identificada até o momento foi o motorista do ônibus, Leandro Assunção.

Os gravemente feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Eunápolis e ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, localizado em Porto Seguro. Uma está em estado delicado e foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bitrem seguia em direção a cidade de Itabuna. Por volta das 20h, no km 703, o último vagão do automóvel tombou em uma curva, se desprendeu e rodou na estrada. Carregado com eucalipto, as toras atingiram o ônibus e a van que seguiam na direção contrária. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro às vítimas.