Reprodução G1 Irmãos Valdir, Deneci e Denilde Carboni Pedro. de 48, 51 e 53 anos. Os três se recusaram a tomar vacina contra Covid-19 e morreram pela doença

Os irmãos Valdir, Deneci e Denilde morreram em decorrência da Covid-19 em um intervalo de oito dias. Agricultores, eles moravam em São João do Sul, no Sul catarinense e não haviam se vacinado contra a Covid-19 por escolhas próprias, segundo a prefeitura da cidade.

Uma das irmãs, Denilde, de 53 anos, a mais velha, e Valdir, de 48, o mais novo do trio, morreram no dia 13 de setembro. Nesta terça-feira (21), a outra irmã, Deneci, de 51 anos faleceu. Os três foram sepultados no cemitério do município.

Segundo informações do G1 , a última das vítimas ficou três semanas internada. Ela teve problemas renais e foi submetida a uma traqueostomia.

Caso os irmãos tivessem seguido o cronograma estadual de vacinação, estariam completamente imunizados no momento que contraíram o novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, familiares das vítimas que também tinham negado a imunização, procuraram o posto de saúde após as mortes. A Secretária de saúde disse que o caso é atípico.