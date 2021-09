Reprodução Câmera flagra mulher atropelando namorado em Ribeirão Preto

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante após uma câmera de segurança de um imóvel flagrar ela atropelando o próprio namorado, que estava sobre a calçada. O crime aconteceu na noite de domingo (19), no Parque Anhanguera, zona Leste de Ribeirão Preto. Veja o momento do atropelamento no vídeo abaixo.









Testemunhas disseram à polícia que o casal havia brigado em uma festa pouco antes do atropelamento. O vídeo mostra que o carro faz o retorno em um terreno, quase acerta um motociclista e depois atropela o homem na calçada.

A vítima, de 24 anos, teve fratura exposta na perna direita e foi levada a um hospital particular. A mulher, também de 24 anos, foi presa pela Polícia Militar.

Em seu depoimento, a motorista afirmou que o namorado se jogou na frente do veículo e que, por isso, ela perdeu o controle do automóvel.



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a mulher parecia estar embriagada. No entanto, ela se negou a fazer o teste de bafômetro. Ela foi autuada por lesão corporal de natureza grave.