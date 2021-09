REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL "Cinismo" e "vergonha": Confira a repercussão do discurso de Bolsonaro na ONU

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursava na tribuna da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) , na manhã desta terça-feira (21), - e dava início a sessão, como tradição dos representantes brasileiros - as primeiras repercussões sobre o posicionamento do mandatário já surgiram nas redes sociais. Durante sua participação entre os líderes mundiais, o capitão do Exército voltou a defender o uso de 'tratamento precoce' contra a Covid-19.



O ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, expressou sua insatisfação com o discurso de seu ex-chefe e declarou que a fala de Jari foi "cínica".



Infelizmente, o Brasil deve crescer só metade do que o resto do mundo em 2022. O Real desvalorizou mais que outras moedas emergentes. A inflação deve ficar entre as maiores do mundo. Desmatamento batendo recorde. Mas Bolsonaro acha que seu cinismo na ONU vai enganar investidores — Henrique Mandetta (@mandetta) September 21, 2021





O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) rebateu a fala de Bolsonaro e apontou supostos escândalos de corrupção do mandato do presidente da República.



Bolsonaro na ONU:



- 2 anos e 8 meses sem casos de corrupção



Bolsonaro no Brasil:



- Pedidos de propina na vacina

- Vacina superfaturada

- Casos de rachadinha

- Tratolão

- Irregularidades em contratos de informática #BolsonaroVergonhaDoBrasil — Kim Kataguiri 🇧🇷 ☘️ (@KimKataguiri) September 21, 2021





O Greenpeace Brasil, uma organização não governamental que visa promover o debate de pautas ambientais, acusou o mandatário brasileiro de "distorcer" as informações referentes ao meio ambiente no país.



Declarações falsas, distorcidas ou negacionistas de Bolsonaro são recorrentes em seus pronunciamentos públicos. É assim que o presidente tem "respondido" aos problemas ambientais do Brasil. Não há surpresas em um discurso que não se apoia na realidade #BolsonaroNaONU #UNGA — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) September 21, 2021





O ex-presidenciável e pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), declarou que a fala de Bolsonaro é a "maior sequência de mentiras em um discurso presidencial na ONU".



Você viu?

Essa foi, provavelmente, a maior sequência de mentiras em um discurso presidencial na ONU. O Brasil não aguenta mais! #BolsonaroVergonhaDoBrasil — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 21, 2021





O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) destacou uma fala de Bolsonaro, que afirmou que o Brasil mudou em seu governo, para pontuar os retrocessos do país desde a posse do atual presidente - na visão do parlamentar.



Bolsonaro disse que o Brasil mudou sob o seu Governo:



- 19 milhões de famintos

- 14 milhões de desempregados

- Quase 600 mil mortos pela má gestão da pandemia

- Desastre Ambiental

- Desastre na Educação

- Negação da Ciência



Mudou mesmo. Pra pior, infelizmente. — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) September 21, 2021













João Amoêdo (NOVO), seu adversário nas eleições presidenciais de 2018, reprovou as falas de Bolsonaro na tribuna da ONU e afirmou que o presidente "trabalhou pela disseminação do vírus [Covid-19] e agravamento da pandemia".



Bolsonaro, que durante toda a pandemia trabalhou pela disseminação do vírus e agravamento da pandemia, vai para um encontro de chefe de Estados sem se vacinar e faz um discurso com mentiras e propagando um tratamento comprovadamente ineficaz.



Não era possível esperar diferente. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) September 21, 2021