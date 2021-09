Reprodução Filha de falecido em Angra se despede e diz que teve "o melhor pai do mundo"

Maria Alice Morett, de 18 anos de idade, utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira (16) para expressar a saudade de seu pai, Leonardo de Andrade, que faleceu durante um passeio de barco em Angra dos Reis . Confira a publicação:







"De você eu guardo só as memórias mais lindas e os melhores aprendizados. Eu tive o melhor pai do mundo. Dói muito saber que você não vai me ver formada, não vai me ver casando e que não vamos fazer aquela viagem que planejávamos", declarou a jovem.

Na publicação, a adolescente revela que chorou ontem - após a confirmação de que o corpo encontrado em por pescadores na praia de Provetá, em Ilha Grande-RJ era de seu pai. "Queria abrir sua mala e cheirar uma blusa sua mas não fiz porque não quero que o seu cheiro saia das coisas, porque agora não tem mais volta. Se eu fecho os olhos, consigo ouvir sua voz, consigo sentir o seu abraço que era muito apertado".





Leonardo Machado havia desaparecido junto de sua ex-esposa, Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos de idade. Os dois estavam em um barco buscando reatar o antigo relacionamento. O caso está sendo investigado pela 166ª DP de Angra dos Reis e a embarcação onde o casal estava ainda não foi enconstrada. As buscas serão retomadas pelo Corpo de Bombeiros.