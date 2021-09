Isac Nóbrega/PR Malafaia desafia Moraes a prendê-lo: "Não tenho medo, ditador de toga"

O pastor Silas Malafaia foi gravado realizando uma série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em tom de ameaça, o líder religioso diz que "não tem medo" do "ditador de toga" e que "mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande". Assista:

Sem querer causar, mas... temos aqui Malafaia intimidando, em tom de ameaça, Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/xsAq7mtwJH — Anonymous  (@AnonNovidades) September 15, 2021





"Sabe qual a possibilidade dele tocar em um líder religioso? De zero a cem? É de um. Dele tocar em mim? De zero a cem é de uma distância. Ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vá quebrar nada, não tem nada a ver com isso, mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores, que são votos majoritários, levam a eleição com voto dos evangélicos. Não vai aguentar a pressão", opina Silas.

"Queria ver ele me prender. Tenho medo dessa cara não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som: ditador da toga. Tem que ter impeachment, não é digno de está vestido de toga no Supremo Tribunal. Pode vir do jeito que ele quiser que eu não tenho medo", finalizou o pastor.





Malafaia é uma das lideranças religiosas mais próximas do presidente. Durante os atos antidemocráticos de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, o pastor permaneceu do lado de Jair Bolsonaro. O senador e filh do presidente, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também ressaltou, durante sessão da CPI da Covid no dia 20 de maio, que Silas "fala quase diariamente e influencia o presidente".