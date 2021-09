Reprodução Jovem morre afogada ao tentar salvar cachorro que caiu em rio, em MG

Uma jovem de 21 anos morreu por afogamento no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas, Minas Gerais , após tentar salvar seu cachorro que havia caído na água, no último domingo (12). Estefany Bispo Alves havia atravessado a correnteza para fazer uma selfie numa pedra que fica no meio do rio. O cão tentou ir até a dona e acabou sendo arrastado pela correnteza. Ela tentou alcançá-lo, se desequilibrou e também foi levada pela água.

De acordo com a Polícia Militar, Estefany estava com o companheiro na Fazenda Assento das Pedras, na zona rural, quando decidiu tirar a foto. O homem contou aos agentes que viu a jovem afundar algumas vezes na água antes de ser arrastada. Ele disse que se jogou na água para tentar salvá-la, mas não conseguiu alcançá-la.

A bolsa de Estefany foi encontrada poucos metros depois de onde ela estava quando foi tragada pela água. Equipes do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros (Paracatu) localizaram o corpo da jovem no último domingo.





Além de Estefany, outras três pessoas morreram por afogamento em Minas Gerais durante o último fim de semana — um dos casos também foi em Paracatu e outros dois em Unaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o aumento da temperatura fez com que moradores da região buscassem locais para se refrescarem.