Reprodução/Corpo de Bombeiros PMESP Diretor de aeroporto em Piracicaba alega que "problema no motor" derrubou avião

Marcelo Kraide Soffner, diretor do Aeroporto Pedro Morganti, em Piracicaba, opinou sobre o avião que caiu nos arredores do bairro Santa Rosa na última terça-feira (14) - e que culminou na morte do empresário Celso Mello e sua família. Segundo o administrador, está nítido "que foi algum problema no motor". As informações são do portal Metrópoles.

Soffner passou a tarde de ontem orientando a Defesa Civil e os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre possíveis causas do acidente. De acordo com registros, a aeronave deixou o aeródromo por votla das 08h30.

"Teve algum problema, alguma pane, a aeronave fez a curva e veio para cá. A pane foi imediatamente depois da decolagem, deve ter dado uns segundos, porque a cabeceira [da pista de decolagem] é ali. Mas o que aconteceu será a investigação do Cenipa que vai dizer", ressaltou.

Os destroços do avião, que foram encontrados no local da queda, serão guardados para que sejá realizado uma perícia técnica nos componentes. "Apesar que o pessoal do Cenipa, pelas filmagens, já tem uma noção boa do que aconteceu. Fica nítido que foi algum problema no motor. De 30 a 60 dias, eles emitem o laudo final".

"A gente lamenta porque é uma aeronave nova, manutenção em dia. A família é tradicional de Piracicaba e tem poder aquisitivo, então jamais deixaria de fazer uma manutenção. Foi uma fatalidade", finaliza Marcelo.





Do momento em que a aeronave decolou até a queda, o piloto e o copiloto não realizaram nenhum contato com a torre de controle do aeroporto de Piracicaba. Celso Silveira Mello Filho, presente na aeronave, era acionista da Cosan. Sua esposa, Maria Luiza Meneghel, e seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, tiveram seus corpos carbonizados após a queda do bimotor. O piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo também não resistiram.