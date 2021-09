Reprodução Acidente de avião com empresário da Cosan

A caixa-preta da aeronave King Air B200, de prefixo PS-CSM, que caiu na manhã dessa terça-feira (14), em Piracicaba, no interior de São Paulo , foi encontrada entre os destroços recolhidos do local do acidente.

A queda do avião vitimou a família do empresário Celso Silveira Mello Filho, acionista da Cosan. Além de Mello, estavam no avião a mulher dele, Maria Luiza Meneghel, os três filhos do casal, o piloto e o copiloto. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu.

As causas do acidente ainda são apuradas. Marcelo Kraide Soffner, diretor do Aeroporto Pedro Morganti, em Piracicaba, acredita "que foi algum problema no motor" que ocasionou a queda .

Os investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estiveram no local da queda para tirar fotos e retirar partes da aeronave para análise. Depois, eles devem ouvir testemunhas e reunir documentos sobre o avião. O Cenipa afirmou que "não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência", em nota.

Além disso, foram requisitadas perícias ao Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso pelo 4º Distrito Policial, informou a Secretaria Pública de Segurança.

Ontem, a TAM aviação executiva confirmou que a aeronave passou por vistoria em sua oficina de Jundiaí nessa segunda-feira (13) , um dia antes do acidente, e negou que o avião tenha apresentado problema na hélice.

Velório das vítimas

Na manhã de hoje também foi realizado o velório da família. O sepultamento deve ocorrer no período da tarde, no Cemitério da Saudade, segundo a Prefeitura de Piracicaba.

— Com informações do UOL