A cidade de Piracicaba, interior de São Paulo , registrou um acidente aéreo na manhã desta terça-feira (14). Isso porque uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de vegetação local. Segundo o Corpo de Bombeiros, um grupo de seis viaturas conseguiram localizar sete vítimas. Uma delas é o empresário Celso Silveira Mello Filho, acionista da Cosan. Confira o momento da queda:

Veja o momento em que o avião cai logo após a decolagem. Informações preliminares de que a bordo estaria uma família de empresários do ramo agropecuário. O piloto, teria falecido. pic.twitter.com/9jahQipkW7 — Renato Souza (@reporterenato) September 14, 2021









O avião era de aviação executiva, de pequeno porte, contratada sob demanda. Seis viaturas estão no local no momento. Há muito fogo na região

Mello Filho, uma das vítimas do acidente, é acionista da Cosan, que tem seu irmão, Rubens Ometto, como presidente do Conselho de Administração.



Cosan confirma morte do empresário

Em nota oficial, a empresa confirmou a morte de Celso Silveira Mello Filho. A mulher do empresário, Maria Luiza Meneghel, os três filhos (Celso, Fernando e Camila), o piloto Celso Carloni e o copiloto Giovani Gulo também morreram no acidente.

“Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu hoje, às 10h, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo”.



