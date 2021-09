Reprodução/redes sociais Aline Rejanne Michiko da Conceição Yamada, de 44 anos

Durante a madrugada da última segunda-feira (13), uma médica foi encontrada morta em um hospital em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no Pará.

O corpo de Aline Rejanne Michiko da Conceição, de 44 anos, foi encontrado já sem vida na sala de repouso do local. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves ficou responsável por fazer a perícia.

Ainda não é possível confirmar a causa da morte. Amigos próximos da médica alegaram que ela estaria sofrendo com excesso de trabalho. Em nota publicada no Facebook, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará lamentou pela morte da profissional: