reprodução: PRF Veículos envolvidos no acidente que foram carbonizados

Um grave acidente na Rodovia Dutra, em São Paulo, ocorreu na manhã desta terça-feira (14), por volta das 9h40. Um engavetamento no Km 134,2 da BR 116, na pista sentido São Paulo, em São José dos Campos, deixou 6 mortos e 7 feridos.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois veículos de passeio, um caminhão e um ônibus de turismo. Devido a colisão, dois carros e o ônibus pegaram fogo. Ademais, o local do impacto foi totalmente interditado para o trabalho das equipes da PRF e da concessionária, com apoio do Corpo de Bombeiros.

reprodução: PRF Carro e ônibus pegando fogo na Dutra

reprodução: PRF ônibus e veículo de passeio no momento da colisão





As 6 vítimas que morreram no acidente estavam em um automóvel GM Corsa, placas de São José dos Campos. Dentro do ônibus de turismo, com a placa de São Paulo (SP), 6 pessoas ficaram feridas. Um passageiro de um automóvel Gol também se feriu.

Segundo a PRF, com a colisão, o Corsa pegou fogo, carbonizando seus ocupantes. O ônibus e o Gol também se incendiaram, porém os ocupantes conseguiram sair a tempo. Ainda, uma passageira do Gol teve ferimentos leves e as vítimas foram encaminhadas para FUSAM de Caçapava.

A pista sentido RJ foi liberada às 11 horas, porém o trânsito na pista sentido SP fluiu por uma via de acesso lateral. O acidente gerou 10 km de lentidão na rodovia Presidente Dutra e teve o trânsito liberado totalmente por volta das 13 horas.



Nesta tarde, os destroços dos veículos envolvidos no acidente estão sendo retirados da pista. Confira o vídeo: