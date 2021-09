Reprodução empresário imita Bolsonaro em jantar com Temer

Na segunda-feira, 13, um jantar em São Paulo reuniu a nata dos empresários brasileiros e importantes nomes do cenário político, como o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD). Também à mesa, estava o talentoso comunicador André Marinho, que faz parte da bancada do programa “Pânico”, na Jovem Pan.

Marinho fez uma imperdível imitação do atual presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), agradecendo o presidente Temer por ter sido o grande pacificador da política nacional. Alguns já brincam que, devido ao sucesso do diálogo com o STF, pode ser uma boa ideia convidar Michel Temer para fazer audiências de conciliação de casais.

